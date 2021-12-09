Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-6°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия9 декабря 2021 13:42

В Рязанской области объявили метеопредупреждение

9 декабря до конца суток сохранится туман
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

Главное управление МЧС по Рязанской области, ссылаясь на данные регионального гидрометцентра, после обеда 9 декабря опубликовало метеопредупреждение. Сообщается, что в четверг, 9 декабря, на территории области сохранится туман. Видимость составит 200-500 метров. Также рязанцев и гостей региона предупреждают о гололеди и налипании мокрого снега.

Сотрудники ведомства предупреждают, что при тумане снижается видимость и увеличивается вероятность дорожно-транспортных происшествий.

Напомним, что к выходным температура упадет до -19 градусов по Цельсию.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Рязанцев 10 декабря ждут до 19 градусов мороза

Порывы ветра будут достигать до 10 метров в секунду (подробности).