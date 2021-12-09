Рязанцев 10 декабря ждут до 19 градусов мороза

В пятницу, 10 декабря, в Рязани и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области, основываясь на данные метеорологов.

В пятницу возможен северо-восточный ветер, порывами до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по Рязанской области ночью -19… -14 градусов, на юге области -10…-5 градусов, днем — -13... -8 градусов, на юге Рязанской области до -3 градусов.

Кроме того, по данным специалистов центра «Фобос», 10 декабря в Рязанской области атмосферное давление «заметно выше нормы».

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