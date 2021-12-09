Жительница Касимова не оценила знаки внимания со стороны соседа и взялась за нож

В Касимове 45-летняя женщина едва не зарезала приятеля. В полицию обратился мужчина, который сообщил, что дома его пыталась убить знакомая.

Полицейские выяснили, что к 47-летнему касимовцу пришла в гости соседка, чтобы помочь в подготовке застолья. Женщина отправилась на кухню приготовить угощение. Хозяин поспешил за ней, чтобы помочь. На кухне мужчина стал оказывать соседке знаки внимания, но она не оценила его комплименты. Дама рассердилась, схватила кухонный нож и ударила пострадавшего в плечо, а после пригрозила убить.

Хозяин квартиры выбежал на лестничную клетку и обратился в полицию. Оперативники выяснили, что дебоширка уже привлекалась к уголовной ответственности за угрозу убийством.

Возбуждено уголовное дело.