Власти Ряжска изменили решение насчет митинга против платного путепровода

В Ряжске местная администрация изменила решение насчет митинга против платного путепровода. 8 декабря чиновники согласовали публичное мероприятие, а на следующий день вспомнили о запрете на их проведение, который прописан в распоряжении губернатора 70-рг — о коронавирусных ограничениях.

«Администрация отзывает согласование проведения публичного мероприятия, направленное в ваш адрес», - написали чиновники, ссылаясь на ограничения.

Подпись под письмом поставил глава администрации Ряжского района Андрей Насонов. Интересно, что в предыдущем письме он также ссылался на распоряжение 70-рг, но только чтобы напомнить участникам митинга о социальной дистанции и масочном режиме. Так что, по всей видимости, «озарение» на Насонова снизошло не само собой.

Мероприятие должно было состояться 17 декабря (теперь, как уже объявлено, не состоится). На нем активные горожане планировали выступить против ущемления их прав, какое уже повлекло и может повлечь в скором будущем строительство платного путепровода. Люди возмущены разрушением участка трассы «Ряжск – Касимов – Нижний Новгород», опасаются возможности закрытия переездов и добиваются бесплатного проезд через путепровод для местных жителей.