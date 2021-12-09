За сутки с улиц Рязани вывезли более 352 кубометров снега

За сутки с улиц Рязани сотрудники Дирекции благоустройства вывезли более 350 кубометров снега. Очистили преимущественно центр города – улицы Есенина, Соборную, Спортивную, Горького, Циолковского, Свободы и Маяковского.

9 декабря в Рязани снова работает техника и 60 дворников. Так как оттепель в регионе сменилась морозной погодой, коммунальщики активно посыпают пешеходные зоны пескосоляной смесью. Особое внимание уделяют тротуарам, находящимся на подъемах и спусках и подходам к социально значимым объектам.

«Уборка города продолжится и ночью», - заверили в администрации.