Незадачливого угонщика грузовика из Шиловского района выдала рассеченная бровь

В селе Красный Холм Шиловского района полицейские по горячим следам раскрыли угон грузовика, сообщает сайт регионального УМВД. Как удалось установить оперативникам, 22-летний мужчина жил и работал на местной пилораме. Вечером он заметил припаркованный рядом грузовик, подошел к нему и дернул за ручку. К его удивлению дверь открылась. Злоумышленник забрался в кабину, увидел комплект ключей и решил покататься, а после вернуть транспорт на место.

Некоторое время он колесил по селу, пока в темноте не ошибся и не вылетел в кювет. От неожиданности водитель ударился головой и рассек бровь. После вылез из кабины, выбросил ключи в кусты и вернулся на пилораму.

Хозяин грузовика быстро заметил пропажу и сразу сообщил в полицию. Оперативники по горячим следам обнаружили угнанный грузовик и следы крови в кабине.

Чуть позже молодого человека со свежей ссадиной на брови обнаружили около пилорамы. Полицейские опросили его и выяснили, что это именно он угнал автомобиль.