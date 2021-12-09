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Здоровье9 декабря 2021 11:50

9 декабря список жертв коронавируса в Рязанской области пополнили 20 человек

В оперативной группе рассказали, кого записали в жертвы пандемии 9 декабря
Источник:kp.ru
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В четверг, 9 декабря, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 20 человек. Вместе с тем в оперативной группе уточнили, что скончались они еще в сентябре, октябре и ноябре 2021 года. До настоящего времени проводились подтверждающие судебно-медицинские экспертизы.

Речь идет о четырех мужчинах (70 лет, 81 год, 85 лет, 86 лет) и шести женщинах (75 лет, 75 лет, 78 лет, 79 лет, 81 год, 83 года), скончавшихся в сентябре.

Также в списке шесть мужчин (56 лет, 66 лет, 72 года, 77 лет, 78 лет, 92 года) и 48-летняя женщина, скончавшиеся в октябре. Две женщины (58 лет, 71 год) и 68-летний мужчина, умершие в ноябре.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2144 человек.