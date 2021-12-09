В Рязани пророют двухкилометровый туннель на глубине 20 метров

Под этими улицами района Канищево пройдет туннель

8 декабря состоялась конференциия, на которой обсуждалась стратегия развития топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области до 2030 года. В ходе конференции губернатор Николай Любимов подтвердил, что вскоре в областном центре начнется строительство Западного коллектора – трубопровода для отвода стоков из современных кварталов Недостоева, Семчина и Канищева. На эти цели уже получен кредит размером более 830 млн руб.

Проект Западного коллектора разрабатывается с 2013 года, когда были представлены два варианта прохождения трубопровода. Отсутствие коллектора мешало застройщикам возводить новые жилые кварталы в Семчине, официально предусмотренные генпланом 2006 года.

В 2020 году проект был наконец-то утвержден. Согласно документации, работы должны будут вестись под жилыми домами и огородами улиц Канищева (бывшего села, присоединенного к Рязани в 1993 году). На глубине 20 метров техника, использующаяся для горных работ, по технологии строительства линий метро пробьет туннель длиной более 2 км примерно до оврага у Парка морской славы. Там новый коллектор вольется в давно существующий – он идет к насосной станции КНС-9 на Северной окружной дороге. Старые линии рязанской канализации неплохо изучены рязанскими диггерами, снимавшими про них видеофильмы.