В Ряжске администрация санкционировала митинг против платного путепровода

В городе Ряжске местная администрация согласовала проведение митинга численностью до 99 человек. Проведет его инициативная группа жителей, возмущенная теми неудобствами, которые им уже принесло и может принести в скором будущем строительство платного путепровода.

Во-первых, речь идет о разрушении инвестором (ООО «Путепроводы регионов») участка трассы «Ряжск – Касимов – Нижний Новгород», на которой и возводится сооружение. Еще год назад губернатор Николай Любимов заявлял: «Эти действия не были согласованы, не получалось никакого разрешения, не утверждались никакие проекты». Между Дирекцией дорог Рязанской области и инвестором идет суд - как раз из-за разрушения региональной дороги.

Во-вторых, люди требуют сохранить железнодорожные переезды на 312 и 314 километре, соединяющие одну часть города с другой.

Также инициативная группа намерена добиваться бесплатного проезда по путепроводу для жителей Ряжского района.

«Приглашаем жителей Ряжского района прийти и поддержать свое конституционное право на бесплатное передвижение по своему родному городу», - обратились к землякам активисты.

Митинг пройдет 17 декабря с 12:00 до 15:00 на улице Лермонтова (в районе «Пятачка»).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Полиция провела опрос участников протеста против платного путепровода в Ряжске

При этом полицейские в качестве источника информации воспользовались видео в соцсетях (подробнее).