На улице Интернациональной 37-летний рязанец сбил пешехода.

Вечером 8 декабря в микрорайоне Канищево произошло ДТП. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля Hyundai Creta, двигаясь по проезжей части, не успел затормозить и сбил 26-летнего мужчину. Как отметили в полиции, рязанец решил перейти дорогу в неположенном месте.

В результате дорожного происшествия пешеходу потребовалась медицинская помощь.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области в полиции зарегистрировали пять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб и восемь получили травмы.

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