В Рязани объявили новогодние скидки на квартиры

ГК Стройпромсервис

Если квартира - ваша заветная мечта, то сейчас самое время её исполнить. Настоящий мешок подарков, а точнее пакет новогодних предложений приготовила ГК «СТРОЙПРОМСЕРВИС».

В этом году, несмотря на высокую активность спроса, компания не отказались от новогодних акций и дарит рязанцам скидки на квартиры. В жилых комплексах «Шереметьевский квартал» и «Окские просторы» для покупателей действует скидка до 5000 рублей с каждого квадратного метра. А до 31.12 все новые клиенты могут воспользоваться купоном на дополнительную скидку в 50 000 рублей. ПОЛУЧИТЬ КУПОН

Разумеется, важно не только постараться сэкономить, приобретая квартиру, нужно подумать и о том, будет ли вам комфортно в ней. Выбирая квартиру от «СТРОЙПРОМСЕРВИС», покупателей ждет готовая инфраструктура, дома из теплого кирпича, индивидуальное отопление, современная инженерная начинка и предчистовая отделка.

И все же квартира — это приобретение дорогостоящее. Даже с учетом скидки в 5000 рублей с каждого квадратного метра. Однако перед Новым годом у банков-партнеров «Стройпромсервис» для его клиентов тоже есть подарки. Например, Россельхозбанк до 31 декабря снижает ипотечные ставки до 4,45% на весь срок кредитования.

Узнайте больше о комплексах компании и предложении на сайте или по телефону +7 (4912) 247-000.

ГК Стройпромсервис

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