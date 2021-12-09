В Рязани рассмотрели проблемы дошкольного образования

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В рамках Декады приемов граждан 8 декабря в региональной общественной приемной партии прошел круглый стол «Проблемы дошкольного образования – вместе думаем, размышляем». В его работе приняли участие координатор по работе с обращениями граждан исполкома Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия» Елена Синица, председатель регионального отделения общественной организации «Воспитатели России» Татьяна Дергунова, руководители детских садов и представители родительского сообщества.

«Безусловно, тема дошкольного воспитания – одна из самых важных. Именно в детстве закладываются основные привычки, формируется характер. Помимо семьи, большую роль в этом играют воспитатели детских садов», – отметила в начале встречи Елена Синица. В ходе мероприятия удалось обсудить актуальные вопросы дошкольного образования, повседневную жизнь детских садов трудности, которые возникают.

Татьяна Дергунова в свою очередь акцентировала, что заведующие детскими садами, присутствующие на встрече, готовы поделиться своими наработками и опытом работы.

Родители подняли вопрос своего присутствия на детских утренниках, в том числе выпускных.

По словам воспитателя детского сада № 27 Ксении Индяевой, в их дошкольном образовательном учреждении хорошо зарекомендовала себя практика присутствия на мероприятиях фотографа и видеооператора, у которых есть все необходимые медицинские документы. Заместитель председателя регионального отделения организации «Воспитатели России» Татьяна Дронова поделилась опытом проведения онлайн-трансляций утренников.

«Очень удобно, так как к ней могут подключиться все родственники, у которых есть техническая возможность. Кроме этого, ведется видеозапись, которая потом доступна родителям», – пояснила она.

Татьяна Дергунова добавила, что обратится в управление образования и молодежной политики администрации города Рязани с инициативой разрешить присутствие по одному члену от каждой семьи на выпускных.

Еще один вопрос родителей касался возможности дистанционного обучения в детском саду.

«С детьми, которые по тем или иным причинам длительное время не посещают детский сад, дистанционные занятия может проводить, например, логопед или психолог. Также активно привлекаем ребят к участию в онлайн-конкурсах, акциях, проводим виртуальные экскурсии», – пояснила председатель профессионального клуба воспитателей региона «Дошкольная лига» Екатерина Смалева.

В ходе круглого стола обсудили и тему организации питания дошкольников.

«В 2021 году вышли новые требования и методические рекомендации. В настоящее время питание очень жестко регламентируется. Составляется 10-дневное меню, которое рассчитывается на разные возрастные группы, при этом учитывается объем порции, количество калорий, сахара, соли и т.д. Если в детском саду есть дети, которым необходим особый подход в составлении рациона, меню для такого ребенка прорабатывается отдельно, с учетом всех рекомендаций врача», – рассказала член совета регионального отделения организации «Воспитатели России» Татьяна Майорова.

Также на встрече была поднята тема культуры общения родителей в чатах, мотивации детей к учебному процессу.

«Рада, что беседа получилась продуктивной. Если остались вопросы, региональная приемная «Единой России» всегда готова вам помочь решить любой вопрос», – сказала в заключение Елена Синица.