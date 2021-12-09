На достройку яслей для детсада №136 в Рязани объявлен еще один аукцион

У пристройки к детскому саду №136 в Рязани может появиться уже третий подрядчик. 8 декабря объявлен новый аукцион на завершение работ по ее возведению. На сей раз контракт планируется заключить на сумму не более 22 млн рублей.

В пристройке должны разместиться четыре ясельные группы. В общей сложности предусмотрено 80 мест для детей от 1 до 3 лет.

Первый контракт на 70,9 млн рублей заключен между городским управлением капстроительства и ООО «Импрез» (Рязань). Из всего объема приняты и оплачены были работы только на сумму 16,7 млн рублей.

Лишь в ноябре после расторжения контракта заключен новый – стоимостью 54,6 млн рублей с ПК «Квант» (Сасово). Он действует до 31 декабря и пока что исполнен на 28 млн рублей.

В последней закупке датой окончания работ значится 17 января 2022 года. Ранее глава администрации Рязани Елена Сорокина заявляла, что сдать объект планируется во второй половине декабря.