Хозяева платного путепровода не хотят пропускать рязанцев бесплатно в часы пик

Компания ЗАО «ИК «РПД-Рязань» не желает идти на уступки и пропускать бесплатно автомобили в часы пик по платному путепроводу. Об этом заявила администрация Рязани. В мэрии подчеркнули, что путепровод со всем оборудованием и прилегающие к нему дороги находятся в собственности ЗАО «ИК «РПД-Рязань».

«По закону собственники частных автомобильных дорог сами решают о правилах их использования. Мы неоднократно направляли руководству ЗАО предложения по организации безвозмездного проезда в рабочие дни в часы пиковых нагрузок. К сожалению, пока соглашения нам не удалось достигнуть», - сообщили в мэрии.

Однако, чиновники напомнили, что возможен и объезд платного путепровода.

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