На шести улицах Рязани 9 декабря отключат холодную воду

В связи с ремонтными работами «Водоканала» 9 декабря будет отключена холодная вода по ряду адресов. Пока в списке на сайте муниципального предприятия (он может дополняться) дома на шести улицах.

На улицах 1-й Прудной, Связи и Соколовской отключение продлится с 9:30 до 17:00, на улицах Бугровка и Сережина гора – с 9:00 до 17:00.

Конкретные адреса приведены ниже.

9:00- 17:00

- ул. Бугровка, с д. 4 по д. 24 (четная сторона), с д. 1 по д. 21 (нечетная сторона);

- ул. Сережина Гора, с д. 2 по д. 24 (четная сторона), с д. 1 по д. 39 (нечетная сторона).

9:30 - 17:00

- ул. 1-я Прудная, д. 22, 24, 24а;

- ул. Связи, д. 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 9а, 11, 11а, 17а (школа № 38), 10б, 14, 14в, 14в ст 4, 16, 17б (ЦТП);

- ул. Соколовская, д. 2а, 2б, 1в;