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Происшествия8 декабря 2021 14:31

Трех рязанцев осудили за кражу дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода

Приятели накачали 6 тысяч литров дизтоплива на сумму более 240 тысяч рублей
Источник:kp.ru
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В Рязани вынесли приговор трем рязанцам, которые похитили из магистрального нефтепродуктопровода 6 тысяч литров дизельного топлива. Об этом сообщает СУ СК России по Рязанской области.

Следователи и суд установили, что в 2018 году знакомый обвиняемых подыскал в лесу между поселками Мурмино, Долгинино, Борисково и Северный место, где можно врезаться в магистральный нефтепродуктопровод. Но так как у него не было соответствующих навыков, то попросил помочь приятелей. Один из них на тот момент был егерем, второй – имел опыт работы со сваркой. Мужчины согласились.

Пока один наблюдал за окружающей обстановкой, второй врезал в магистраль шланг высокого давления, через который обвиняемые перекачали не менее 6 тысяч литров дизельного топлива на сумму более 240 тысяч рублей. Кроме того, они нанесли ущерб собственнику нефтемагистрали на более чем 100 тысяч рублей.

В суде приятели полностью признали вину и раскаялись. С учетом этого их приговорили к условным срокам от полутора до трех лет.