Экс-советник Николая Любимова стал заместителем губернатора в Ненецком округе. Фото: Алексей Орлов | администрация НАО.
Бывший советник губернатора Николая Любимова – Александр Дудоров, перебрался в Ненецкий автономный орган. Об этом сообщает пресс-служба администрации НАО.
По информации местных властей, Дудоров назначен заместителем губернатора Ненецкого автономного округа. Его поставили курировать работу Управления гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности.
Александр Дудоров с 2020 по 2021 год являлся советником губернатора Рязанской области, но уже с сентября этого года строит карьеру на Севере – начал с помощника губернатора.
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