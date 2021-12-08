Николай Любимов поручил продумать организацию работы МФЦ по субботам

8 декабря Николай Любимов посетил территориальный отдел МФЦ на улице Почтовой. Глава региона ознакомился с процедурой записи, приема посетителей и выдачи документов, а также с работой нового комплекса «Криптокабина» - он предназначается для оформления и выдачи биометрических загранпаспортов.

После губернатор пообщался с посетителями в зале ожидания. Все они были довольны качеством оказания услуг, а Любимов остался доволен организацией работы центра и его востребованностью у рязанцев.

Кроме того, глава региона поручил подчиненным чиновникам проработать вопрос о работе многофункциональных центров по субботам.

«Суббота - нерабочий день, а потому наиболее удобный для посещения МФЦ», - подчеркнул губернатор.