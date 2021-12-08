На YouTube канале «А поговорить?» вышел сюжет о Max Factor

Фото: "А поговорить?".

8 декабря на YouTube канале «А поговорить?» вышел сюжет «История Max Factor. Как парикмахер из Рязани изменил Голливуд?». В нем журналистка Ирина Шихман рассказывает историю Максимилиана Факторовича, создавшего всемирно известную косметическую империю.

Съемочная группа побывала в Рязани, где по адресу: Соборная, 48 в 1897 году Факторович открывает парикмахерскую и собственный магазин, в котором продает сделанные вручную помады, кремы, духи и парики.

Его бизнес развивается, однако в 1904 году он вынужден был свернуть дела в России и иммигрировать в США. В 1909 году он переезжает в Лос-Анджелес. Именно там он увидел хорошую возможность для развития бизнеса, делая на заказ парики и косметику для театрального макияжа в стремительно развивающейся индустрии кино.