Экс-бойца ФСБ в Рязани арестовали за попытку дать взятку в размере 6 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязани арестовали бывшего сотрудника ФСБ. Его обвиняют в покушении на дачу взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, экс-работник ФСБ передал одному из фигурантов 6 млн рублей для их последующей передачи в качестве взятки должностным лицам СУ СК России по Рязанской области и областной прокуратуры. За эти деньги планировалось помочь обвиняемой продлить срок ознакомления с материалами уголовного дела. В дальнейшем планировалось не направлять уголовное дело в суд.

Бывшему чекисту предъявили обвинение, и следователь ходатайствовал о взятии его под стражу.

Во время избрания меры пресечения обвиняемый вместе с защитниками указывал на то, что состоит в браке, у него на иждивении ребенок, а за время службы в ФСБ он получил орден «За заслуги перед отечеством», боевые награды и 12 медалей. Кроме того, чекист участвовал в четырех войнах, в спецоперациях, освобождал заложников, не имеет судимости.

При этом обвиняемый не отрицал, что передавал деньги, поэтому просил отправить его под домашний арест или под залог.

Изучив материалы дела, суд отправил чекиста на два месяца в СИЗО. На нарах он проведет до 1 февраля 2022 года включительно.

Постановление суда может быть обжаловано.