«Газель» разорвало на части от столкновения с грузовиком под Скопином

Грузовик уничтожил «Газель» в лобовом столкновении под Скопином.

8 декабря примерно в 13:20 в Рязанской области недалеко от города Скопин на трассе «Каспий» случилась смертельная авария. В ДТП поучаствовали три автомобиля: грузовик MAN, «Газель» и легковой Ford, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Судя по фото с места событий, лоб в лоб столкнулись «Газель» и MAN. Столкновение было такой силы, что «Газель» буквально разорвало на части. Смятая кабина осталась припечатана к грузовику, а остов с остатками кузова оказался в кювете, там же отдельно двигатель. Водитель «Газели» погиб.

Столкновение было такой силы, что «Газель» буквально разорвало на части.

Легковой автомобиль Ford, оказавшийся рядом в момент столкновения, также вылетел с дороги, и получил механические повреждения.

«На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего выясняются. Движение на автодороге не перекрывалось», - отметили в пресс-службе ГИБДД по Рязанской области.