Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия8 декабря 2021 11:56

«Газель» разорвало на части от столкновения с грузовиком под Скопином

Водитель погиб. В ДТП также поучаствовала легковушка
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Грузовик уничтожил «Газель» в лобовом столкновении под Скопином.

Грузовик уничтожил «Газель» в лобовом столкновении под Скопином.

8 декабря примерно в 13:20 в Рязанской области недалеко от города Скопин на трассе «Каспий» случилась смертельная авария. В ДТП поучаствовали три автомобиля: грузовик MAN, «Газель» и легковой Ford, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Судя по фото с места событий, лоб в лоб столкнулись «Газель» и MAN. Столкновение было такой силы, что «Газель» буквально разорвало на части. Смятая кабина осталась припечатана к грузовику, а остов с остатками кузова оказался в кювете, там же отдельно двигатель. Водитель «Газели» погиб.

Столкновение было такой силы, что «Газель» буквально разорвало на части.

Столкновение было такой силы, что «Газель» буквально разорвало на части.

Легковой автомобиль Ford, оказавшийся рядом в момент столкновения, также вылетел с дороги, и получил механические повреждения.

«На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего выясняются. Движение на автодороге не перекрывалось», - отметили в пресс-службе ГИБДД по Рязанской области.

В ДТП также поучаствовал легковой Ford.

В ДТП также поучаствовал легковой Ford.