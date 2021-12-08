Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 декабря 2021 11:42

В Касимовском районе ввели карантин по лейкозу крупного рогатого скота

Соответствующее постановление выпустило управление ветеринарии
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

В поселке Лашма Касимовского района ввели карантин по лейкозу крупного рогатого скота. Соответствующее постановление 8 декабря выпустило управление ветеринарии. Ограничительные мероприятия распространяются на личное подворье дома №84 по улице Ленина, а также на весь поселок.

На время карантина запретили вывозить животных, за исключением вывоза на убой, въезд и выезд посторонних лиц, кроме ветеринарных специалистов, а также совместное содержание, выпас и дойку больных и здоровых животных.

Кроме этого, на территории поселка нельзя проводить ярмарки, аукционы и другие мероприятия, связанные с перемещением животных.