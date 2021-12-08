На площадке «Единой России» обсудили вопросы патриотического воспитания

Фото: РОО Единая Россия.

«Тема патриотизма часто звучит в ходе различных мероприятий региональной общественной приемной «Единой России», находит отражение в работе Центра поддержки гражданских инициатив и сторонников партии. Именно от патриотического воспитания подрастающего поколения зависит, каким будет будущее страны», – отметила координатор по работе с обращениями граждан исполнительного комитета Рязанского регионального отделения партии Елена Синица в ходе тематического круглого стола 6 декабря. Встреча прошла в рамках декады приема граждан, посвященной 20-летию образования партии «Единая Россия».

Председатель экспертного совета по патриотическому воспитанию молодежного парламента при Государственной Думе, председатель молодежного парламента при Рязанской областной Думе Владимир Крысанов подчеркнул, что на территории региона существует немало инициатив и проектов.

«Важно вывести патриотическое воспитание на качественно новый уровень», – уверен он.

По убеждению регионального координатора проекта «Единой России» «Историческая память», ректора Рязанского института развития образования Андрея Кашаева, такие проекты, как уход за воинскими захоронениями, установка мемориальных досок, «Диктант Победы» и ряд других делаются не для галочки.

«Они разумны и рациональны, – подчеркнул он. – Надо работать над повышением результативности».

Андрей Кашаев предложил распределить и закрепить уход за воинскими захоронениями за конкретными образовательными организациями.

И. о. руководителя регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Артем Каранин поделился своим опытом работы с подрастающим поколением. По его словам, помимо классического способа изучения истории, современные дети и подростки хотят узнавать ее через рассказ об обычных людях, искусство, открытия в науке.

«Воспитание патриотизма должно начинаться в детском саду и продолжаться в школе», считает руководитель областного отделения движения «Боевое братство» Николай Костров.

Мнение, что основной идеей патриотического воспитания должна стать любовь к родной земле, высказали начальник отделения по военно-патриотической работе и работе с ветеранами военного комиссариата Рязанской области Олег Ерофеев и и. о. директора «Патриотцентра» Николай Петрушин.

«Подрастающее поколение не видело последствий войны, им сложно понять и прочувствовать их. У них перед глазами мало примеров среди военных», – пояснил Николай Петрушин. Этому может способствовать введение в школах истории родного края.

Председатель регионального отделения Общероссийского профессионального союза военнослужащих, член президиума регионального политсовета «Единой России» Анатолий Бороненков поделился опытом участия в мобилизационном резерве БАРС 2021 как одном из видов патриотического воспитания и формирования гражданской ответственности.

С инициативой реализовать проект «Туристический поезд» выступила председатель регионального общественного совета партпроекта «Новая школа», директор Рязанского педагогического колледжа Марина Денисова. Он предполагает использовать для поощрения студентов поездки в города, оставившие заметный след в истории страны.

«Но для этого необходимо внести поправки в законодательство, касающиеся стипендиального фонда», – отметила она.

Марина Денисова пояснила, что в настоящее время учебное заведение получает субсидию на академические и социальные стипендии, исходя из стопроцентного охвата студентов стипендиями. Денежное пособие в силу ряда причин, одна из которых не очень хорошая успеваемость, получают не все учащиеся. Сэкономленные деньги учреждение образование возвращает в бюджет.

«Раньше эти средства оставались в учебном заведении и могли быть направлены на поощрение студентов, отличившихся, в том числе в учебе или общественной работе. Хотелось бы, чтобы эта практика возобновилась», — добавила Марина Денисова.

В заключение встречи Елена Синица поблагодарила участников круглого стола и выразила уверенность, что многие предложения войдут в повестку заседания экспертного совета по патриотическому воспитанию Молодежного парламента при Государственной Думе.

«Надеюсь, что на основе этих инициатив будут разработаны конкретные мероприятия, и Рязанская область станет регионом, где они будут реализованы», – подчеркнула Елена Синица.