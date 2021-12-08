В Рязани коронавирус унес жизнь 21-летнего парня

В среду, 8 декабря, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 21 человека. Вместе с тем в оперативной группе уточнили, что скончались они еще в сентябре, октябре и ноябре 2021 года. До настоящего времени проводились подтверждающие судебно-медицинские экспертизы.

Речь идет о 11 мужчинах (21 год, 38 лет, 41 год, 57 лет, 58 лет, 68 лет, 72 года, 77 лет, 80 лет, 80 лет, 81 года) и шести женщинах (45 лет, 65 лет, 72 года, 72 года, 73 года, 75 лет), скончавшихся в сентябре.

А также в списке 81-летняя женщина, скончавшаяся в октября. 62-летняя и 71-летняя женщина и 79-летний мужчина, скончавшиеся в ноябре.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2124 человек.