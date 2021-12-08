Скончалась председатель первичной ветеранской организации Рязани Людмила Ненахова

В Рязани скончалась Ненахова Людмила Сергеевна, председатель первичной ветеранской организации, сообщает «РВ».

Совет ветеранов Октябрьского района глубоко скорбит по поводу смерти Людмилы Сергеевны и выражает глубокое соболезнование ее родным и близким.

Отметим, что Людмила Ненахова являлась вдовой участника Великой Отечественной войны. Летом прошлого года от Совета ветеранов ей вручили памятный подарок…

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