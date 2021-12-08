Рязанец чуть не зарезал жену, когда та не призналась в своей измене

В Ряжском районе возбудили уголовное дело в отношении 50-летнего местного жителя.

Как установили оперативники, 50-летний мужчина выпивал дома вместе с супругой. Во время застолья муж вдруг припомнил жене ее давнюю измену, но женщина упорно отрицала свою порочность. Это-то и не понравилось мужу, он схватил со стола нож и пригрозил зарезать супругу, если та во всем не сознается.

Женщина перепугалась, убежала из дома и вызвала полицию. На место происшествия приехали оперативники, которые и усмирили ревнивца.

Возбуждено уголовное дело.

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