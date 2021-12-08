Рязанец отдал 1,3 миллиона за несуществующее ДТП с участием сына

Полицейские, волонтеры и дружинники ежедневно напоминают рязанцам о необходимости быть бдительными при контакте с мошенниками. Фото: пресс-служба регионального УМВД.

В конце минувшей недели житель Железнодорожного района Рязани стал жертвой мошенников, представившихся ему по телефону сотрудниками силового ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Мужчине позвонил неизвестный и сообщил, что его 32-летний сын попал в ДТП в результате которого погиб пешеход. Чтобы «не раздувать» дело и решить все вопросы на месте, отцу предложили передать 1,3 миллиона рублей наличными. Он ответил согласием и отдал деньги курьеру.

Когда же пенсионер решил удостовериться в безопасности сына, то с удивлением узнал, что тот находится в магазине, а до этого был дома и никуда не выезжал.

Возбуждено уголовное дело.