В Ряжске мужчина с гипертоническим кризом умер без госпитализации

Рязанский областной суд в конце ноября 2021 года изменил решение по делу о смерти мужчины с гипертоническим кризом. В Ряжске, где все и произошло около года назад, его жене отказали в возмещении морального вреда. После апелляционного представления прокурора Ряжского района в пользу женщины, требовавшей с районной больницы 2 млн рублей, взыскали 50 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Из материалов дела точно известно, что к пациенту дважды приезжала скорая помощь. После первого вызова, когда фельдшер сделала укол, мужчине стало полегче, но через несколько часов вновь потребовалась помощь врачей. Тогда его с «давлением за двести» отвезли в Ряжский ММЦ и передали дежурному врачу Татьяне Малаш. С этого момента версии сторон кардинально отличаются.

Вдове и своему знакомому, который подвозил его из больницы, больной сказал, что «Малаш не положила его в больницу, потому что у него не было прописки» и «из-за этого он с ней поругался». Свою позицию истица подкрепляет результатами экспертизы качества медицинской помощи, которую провела страховая компания. Представитель компании в отзыве подтвердил вывод «о ненадлежащем качестве и несвоевременном оказании медицинской помощи» и поддержал требования истицы.

По версии же самых медиков мужчина, поступив в приемное отделение, который при осмотре врачом «скорой» был спокоен, вдруг стал вести себя неадекватно и с ходу начал грубить. По словам Татьяны Малаш, на ее вопросы мужчина отвечал «ты меня сначала вылечи, а потом будешь задавать вопросы» или «ты не прокурор, чтоб мне вопросы задавать», а затеем со словами «обойдусь без тебя» покинул больницу и ничего при этом не подписал. Медики оформили ситуацию как самостоятельный отказ от госпитализации. При этом на ЭКГ изменений, характерных для инфаркта миокарда, замечено не было.

В итоге той же ночью у мужчины случился приступ, и он умер. Врачебная комиссия и судебно-медицинская экспертиза нарушений в действиях работников больницы не выявили. Полиция и старший помощник прокурора (при первом рассмотрении дела) тоже приняли позицию Ряжского ММЦ.