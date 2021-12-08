Ушел из жизни рязанский ветеран-аграрий Валерий Терентьев.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Скончался Терентьев Валерий Николаевич, ветеран агропромышленного комплекса Рязанской области.
«Валерий Николаевич внес значительный вклад в развитие сельскохозяйственного производства Рязанской области. Выражаем искрение соболезнования родным и близким покойного», - говорится в некрологе.
Валерий Николаевич Терентьев был настоящим знатоком сельской жизни. Был директором плодового совхоза «50 лет Октября», потом – вторым секретарем Шацкого райкома. Позже возглавлял АО «Сады Рязани».
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