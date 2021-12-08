Обновление и открытость – основные тренды партии «Единой России»

Фото: Единая Россия".

По убеждению политологов, «Единая Россия» сохраняет монополию на то, чтобы быть партией Владимира Путина. Это подтвердили обращение главы государства к партии на Съезде и планы по реализации задач, поставленных Президентом.

Директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в ходе круглого стола «Перезагрузка «Единой России». Основные этапы и итоги» в Фонде развития гражданского общества 6 декабря отметил, что обновление и открытость стали двумя трендами партии, которые она год назад четко определила как важнейшие элементы избирательной кампании. С их помощью «Единая Россия» зафиксировала результаты победы на выборах в Госдуму.

«Сейчас в руководящих органах появилось большое количество новых кадров, так или иначе связанных с партией. Если вы себя проявили как активист в разного рода социальных проектах, то «Единая Россия» заинтересована в том, чтобы вас привлекать. Если вы яркий волонтер, у вас получают интересные компании – приходите в партию», – пояснил Алексей Чеснаков.

Победить на выборах и подтвердить свои лидерские позиции партии помогло и то, что она преодолела несколько негативных факторов и начала перезагрузку с возвращения регионов в партию и партии в регионы.

«Идея избрания губернаторов секретарями региональных отделений крайне важна. Теперь мы видим конструктивное взаимодействие с главами субъектов Федерации», – отметил председатель Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

«Единая Россия» расширила практику партийного выдвижения, были запущены важные социальные и инфраструктурные проекты. Еще одним шагом стало выстраивание взаимодействия с фракцией партии в Государственной Думе.

«Свидетельство этому – последние решения на съезде, когда руководитель фракции стал замсекретаря Генсовета, а сама фракция ежегодно будет отчитываться на Съезде за реализацию народной программы», – пояснил Константин Костин.

Улучшилось качество взаимодействия «Единой России» с правительством – в результате положения народной программы нашли отражение в бюджете.

По словам Константина Костина, партия выстроила современные системы работы с гражданами. Хорошо проявила себя и цифровизация партии – мало кто сегодня может предъявить такие показатели вовлечения своих активистов и агитаторов при помощи цифровых платформ.

Генеральный директор Агентства политической и экономической конъюнктуры Дмитрий Орлов отметил, что «Единой России» нужно стремиться к росту общественной поддержки.

«Впрочем, и той, которую партия имеет сегодня, как мы убедились в ходе парламентских выборов, достаточно и для политического доминирования, получения конституционного большинства, и для того, чтобы обеспечивать необходимое влияние во всех заксобраниях и муниципалитетах крупнейших городов», – резюмировал эксперт.

Завершая встречу, Константин Костин добавил, что партии в ближайшие годы предстоит решить две задачи – исполнение обещаний и реализация народной программы.

Напомним, в Москве 4 декабря прошел заключительный этап Съезда «Единой России». На нем был представлен отчет о работе партии за пять лет, делегаты подвели итоги избирательной кампании 2021 года, утвердили планы дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Государственную Думу. Также состоялось переизбрание руководящих и центральных органов партии. Они обновлены более чем наполовину. В их состав вошли представители волонтерских и общественных объединений.

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