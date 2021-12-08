Снег на улицах Рязани убирают 158 человек и 100 единиц техники

Последствия снежной стихии в Рязани устраняют 158 сотрудников Дирекции благоустройства и 100 единиц техники – снегоуборочные, погрузочные и другие машины. Об этом сообщает сайт мэрии.

Проезжие части дорог и тротуары чистят и обрабатывают противогололедными средствами. Особенно тщательно убирают пешеходные зоны, подходы к остановкам, объектам социальной сферы и парковкам.

В связи с этим городские власти обратились к рязанцам с просьбой, не оставлять автомобили вдоль обочин, чтобы не препятствовать работе коммунальщиков.

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