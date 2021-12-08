В четырех парках и скверах Рязани установят 72 видеокамеры

В Рязани ищут подрядчика по обслуживанию камер видеонаблюдения на четырех объектах. Информация о проведении электронного аукциона появилась на сайте госзакупок. Согласно контракту, начальная стоимость которого свыше 2 млн рублей, подрядчик будет обслуживать 72 камеры в четырех точках города:

- на площади Победы около дома №47/1 по Первомайскому проспекту – одна камера;

- на «Аллее Росгвардии» на проезде Завражного – две камеры;

- в сквере имени Александрова в Дашково-Песочне - четыре камеры;

- в парке Советско-польского братства по оружию в поселке Приокский – шестьдесят пять камер.

Предполагается, что подрядчик будет оказывать услуги круглосуточно с 1 января по 31 декабря 2022 года.

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