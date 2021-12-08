Депутат-коммунист Эвелина Волкова: Городу нужен бюджет развития

Фото: РО КПРФ

Сейчас депутаты Рязанской городской Думы завершают работу над проектом главного финансового документа города на будущий год. Фракция КПРФ считает, что проект бюджета областного центра, в том виде как он внесён горадминистрацией, не способствует нормальному развитию города. В нём заложено снижение расходов по многим жизненно важным сферам города. Так, из 17 муниципальных программ, которые будут действовать в 2022 году и через которые как раз осуществляется бюджетное финансирование, по каждой третьей, предусмотрено снижение бюджетных расходов.

К примеру, финансирование МП «Стимулирование развития экономики в г.Рязани» на 2022 год заложено на уровне 4,2% от нынешнего, не самого благополучного года, МП «Формирование современной городской среды» – 8%, МП «Охрана окружающей среды» – 31,2%, МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в г.Рязани» – 45,1%.

Представители администрации города поясняют такое снижение по некоторым программам – отсутствием субсидий из вышестоящих бюджетов, которые будут распределяться только в 2022 году. В каком объёме они придут и в какое время – тоже пока не известно. По другим же расходы просто снижаются.

Конечно, тот факт, что сейчас вопросы общественного транспорта вынесены в отдельную муниципальную программу, безусловно, положительный. Но он не решает всех накопившихся проблем в этой сфере.

Несмотря на заверения разработчиков о социальной ориентации представленного депутатам документа, негативные тенденции коснулись и программы «Обеспечение социальной поддержкой и гарантиями отдельных категорий граждан». На 2022 год запланировано уменьшение расходов примерно на 30 процентов на обеспечение проезда муниципальных пассажиров-льготников. Члены фракции КПРФ считают такую ситуацию недопустимой.

Кроме того, депутатский корпус летом 2021 г. утвердил «Стратегию социально-экономического развития г.Рязани до 2030 г», а администрация г.Рязани осенью с.г. – план мероприятий по её реализации.

Сама Стратегия и вышеупомянутый план принимаются для того, чтобы поэтапно и планомерно решать накопившиеся проблемы, контролировать – как идёт процесс их решения. Однако из-за явно недостаточного бюджетного финансирования многих проблемных вопросов становится очевидным, что практически все «застарелые» проблемы города – разбитые дороги,

отсутствие ливнёвки и «тёмные улицы» – практически в том же объёме и останутся.

Если внесенный администрацией проект бюджета на будущий год останется в том же виде, он не оставляет надежд на исправление ситуации в ближайшем будущем.

Поэтому в ходе его рассмотрения члены фракции КПРФ предложили целый ряд принципиальных поправок, в том числе: по социальному блоку – по сохранению возможности льготного проезда в необходимом объёме; по вопросам, касающимся городского хозяйства – направленные на решение проблем благоустройства дворовых территорий и ремонта дорог, нормализации ситуации с уличным освещением и ливневой канализацией; а также на реализацию жизненно важных вопросов, по которым в администрации города в предыдущие годы направлялись обращения жителей и депутатские запросы, но проблемы так и не были решены; на повышение эффективности использования бюджетных средств.

Городу нужен бюджет развития!

Поступившие предложения будут рассмотрены комиссией по проведению публичных слушаний, после чего проект бюджета будет внесён на рассмотрение Рязанской городской Думы уже в ближайшие дни.

Э.Н. Волкова, секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Рязанской городской Думе