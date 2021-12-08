Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 декабря 2021 7:30

Все рязанские МФЦ 8 декабря прервали работу на минуту молчания

Так специалисты МФЦ «Мои документы» почтили память погибших в результате вооруженного нападения в Москве
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

8 декабря 2021 года в 10:00 во всех многофункциональных центрах Рязанской области прошла минута молчания в память о погибших сотрудниках МФЦ в Москве. Об этом сообщает МФЦ «Мои документы» Рязанской области.

В это время на одну минуту работники центров встали со своих рабочих мест и прервали прием посетителей. После этого все специалисты продолжили обслуживать заявителей.

Днем ранее в МФЦ «Рязанский» города Москвы в результате нападения были убиты два человека, еще четверо получили ранения. Среди раненых - один ребенок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!