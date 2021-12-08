Все рязанские МФЦ 8 декабря прервали работу на минуту молчания

8 декабря 2021 года в 10:00 во всех многофункциональных центрах Рязанской области прошла минута молчания в память о погибших сотрудниках МФЦ в Москве. Об этом сообщает МФЦ «Мои документы» Рязанской области.

В это время на одну минуту работники центров встали со своих рабочих мест и прервали прием посетителей. После этого все специалисты продолжили обслуживать заявителей.

Днем ранее в МФЦ «Рязанский» города Москвы в результате нападения были убиты два человека, еще четверо получили ранения. Среди раненых - один ребенок.

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