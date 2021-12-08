Утром 8 декабря на Островского в Рязани сбили женщину – ее госпитализировали
Утром 8 декабря на улице Островского в Рязани в районе остановки сбили женщину. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
«Все произошло на моих глазах. Помогал оказывать первую помощь. Видимых открытых повреждений у женщины нет, но полет был хороший. Головой вроде бы не ударялась, крови не было. Не понравилась нога, думаю, в нее пришелся удар» - написал рязанец Евгений Орехов.
По предварительным данным, женщина переходила дорогу по пешеходному переходу.
Судя по видео, сама пострадавшая не могла подняться, ждала медиков, которые и поместили ее на медицинскую каталку.
На месте дорожного происшествия работают инспекторы ДПС ГИБДД.
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