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Общество8 декабря 2021 6:26

Из-за тумана и гололедицы рязанцев просят быть предельно осторожными

В ближайшие часы ожидаются перепады температуры и плохая видимость на дорогах
Источник:kp.ru
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Мэрия обратилась к жителям Рязани с просьбой соблюдать осторожность на улице. Из-за перепадов температуры очень велика вероятность сильной гололедицы. Она, в свою очередь, может затруднить движение транспорта и увеличить риск ДТП, поэтому водителям посоветовали избегать резких перестроений и торможений. Пешеходам же стоит быть внимательными, чтобы избежать травм.

Кроме того, опасную обстановку усилит сильный туман с видимостью не более 200-500 метров, который накроет Рязанскую область в ближайшие часы и, по прогнозам, сохранится в течение дня.