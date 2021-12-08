Из-за тумана и гололедицы рязанцев просят быть предельно осторожными

Мэрия обратилась к жителям Рязани с просьбой соблюдать осторожность на улице. Из-за перепадов температуры очень велика вероятность сильной гололедицы. Она, в свою очередь, может затруднить движение транспорта и увеличить риск ДТП, поэтому водителям посоветовали избегать резких перестроений и торможений. Пешеходам же стоит быть внимательными, чтобы избежать травм.

Кроме того, опасную обстановку усилит сильный туман с видимостью не более 200-500 метров, который накроет Рязанскую область в ближайшие часы и, по прогнозам, сохранится в течение дня.