В 24 населенных пунктах Рязанской области 8 декабря отключат электричество.

8 декабря 2021 года в шести (6) районах Рязанской области отключат электроснабжение. Под отключение попадут 24 населенных пункта. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Клепиковский район:

- деревня Иваково, деревня Ково, деревня Плишкино, деревня Соломино, деревня Шаранино — с 09:00 до 12:00.

Пронский район:

- деревня Елизаветино — с 09:00 до 17:00.

Рязанский район:

- деревня Алехино, деревня Фролово, село Букрино, деревня Рождество-Лесное, деревня Шевцово — с 09:00 до 14:00;

- поселок Поповка, село Картаносово, деревня Деулино, село Борисково — с 10:00 до 17:00.

Сараевский район:

- село Кривское — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- деревня Соха — 09:00 до 17:00.

Спасский район:

- село Бельское, деревня Велье-Родионовка, село Кидусово, деревня Большие Лупяжи, село Веретье, деревня Новые Лупяжи, село Городное — с 10:00 до 17:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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