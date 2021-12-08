Из-за пожара в спортзале на Грибоедова в Рязани эвакуировали 20 человек

Рано утром 8 декабря произошел пожар в спортивном зале на улице Грибоедова. О происшествии сообщили в ГУ МЧС России по Рязанской области в 05:10.

По данным ведомства, спортзал площадью 30 кв. метров располагался в цокольном этаже десятиэтажного многоквартирного жилого дома.

В результате возгорания поврежден спортивный инвентарь - площадь пожара 10 кв. метров.

Эвакуировали пожарные 20 человек.

Боролись с огнем восемь пожарных автомобилей и 21 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

В настоящее время специалисты МЧС устанавливают причину возгорания и причиненный ущерб.

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