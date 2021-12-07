Очередное метеопредупреждение в Рязани: сильные осадки, гололедица и плохая видимость

МЧС объявило в Рязанской области третье за день метеопредупреждение. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В ночь на 8 декабря, а также утром на всей территории Рязанской области продолжатся осадки, местами – сильные. Ухудшение видимости составит 200-800 метров. Третье за сутки метеопредупреждение опубликовало региональное управление МЧС, основываясь на данных метеорологов.

В целом погода 8 декабря в Рязани и области будет ненастной: снег и мокрый снег, местами сильный. Возможно произойдет налипание мокрого снега, будут гололед и гололедица.

Соответствующая будет и температура днем — -3… +2 градуса, а порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

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