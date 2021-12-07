Любимов отозвался на шквал обращений по поводу освещения в Рязани

Тему ужасного уличного освещения в Рязани поднял 7 декабря губернатор на заседании областного правительства. Так Николай Любимов решил отозваться на шквал жалоб в социальных сетях. По его словам, за ноябрь Центр управления регионом зафиксировал 384 такие жалобы, а за год – 1784.

«Мне хочется, наконец, понять, что происходит и почему этот вопрос так тяжело решается? А в некоторых случаях не решается совсем. Чего не хватает для этого?», - цитирует Любимова пресс-служба кабмина.

От администрации Рязани Любимов потребовал к следующему заседанию отчета о том, какая работа ведется и какие меры планируется предпринять. Губернатор призвал чиновников говорить о путях решения проблемы, а не о причинах нынешней ситуации.

«Мы живем в 21 веке, когда проблем с освещением улиц уже в принципе быть не должно. Вариантов решения этой проблемы тоже очень много», - заявил Любимов, но ни одного не назвал.

В апреле 2021 года истек провальный энергосервисный контракт с фирмой «Энергоэффект», по которому в городе вместо обыкновенных светильников появились тусклые энергосберегающие. С этого момента глава администрации Рязани Елена Сорокина намеревалась «начать с чистого листа», но дело так и не сдвинулось с мертвой точки.