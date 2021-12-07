Главный врач ОКБ сказал, что является «золотой пулей» от коронавируса

«Золотой пулей» или волшебной таблеткой от коронавируса пока является вакцинация. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Волшебной таблетки от коронавируса нет, несмотря на эффективные схемы лечения. Об этом сказал главный врач рязанской ОКБ Андрей Карпунин в эфире «Вести Рязань».

«В красных зонах продолжается напряженная работа, но количество пациентов снижается. Болеют люди тяжело. Несмотря на то, что есть эффективные схемы лечения, нет волшебной таблетки, или как говорят врачи – «золотой пули», лекарства нет, когда человек уже заболел, - говорит рязанский специалист. - На сегодняшний день «золотой пулей» является вакцина. Чтобы предотвратить хотя бы тяжелую форму заболевания. А те препараты, которые существуют, они повышают шансы на выздоровление, но так или иначе 100-процентной эффективностью не обладают».

По словам Андрея Карпунина, в настоящее время сокращается количество заболевших, это видят медики ОКБ на своих прикрепленных участках, это видно по снижению госпитализированных пациентов.

Чуть ранее Андрей Карпунин сравнил антиваксеров с теми людьми, которые предпочитают выпрыгивать из самолета безе парашюта (читать подробнее).

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