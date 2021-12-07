В Рязани распределили полумиллионный грант на 11 молодых ученых

В Рязани выбрали победителей регионального этапа всероссийского конкурса молодых ученых «Умник». В этом году лучшими стали 11 человек из четырех вузов. Они получат грант в размере 500 тысяч рублей на реализацию своего научно-технического проекта.

Список молодых ученых-победителей:

- Булгаков Юрий Алексеевич, РГРТУ;

- Дегтярева Любовь Юрьевна, РязГМУ;

- Евтехов Дмитрий Владимирович, РГАТУ;

- Ерохина Пелагея Дмитриевна, РязГМУ;

- Иванов Кирилл Игоревич, Политех;

- Крысанов Алексей Михайлович, Политех;

- Миронов Николай Николаевич, РГРТУ;

- Олейников Александр Александрович, РязГМУ;

- Свинарева Маргарита Дмитриевна, РГАТУ;

- Хубезов Леонид Дмитриевич, РязГМУ;

- Шустов Виктор Сергеевич, РГРТУ.