В Рязани распределили полумиллионный грант на 11 молодых ученых

В Рязани выбрали победителей регионального этапа всероссийского конкурса молодых ученых «Умник». В этом году лучшими стали 11 человек из четырех вузов. Они получат грант в размере 500 тысяч рублей на реализацию своего научно-технического проекта.
Список молодых ученых-победителей:
- Булгаков Юрий Алексеевич, РГРТУ;
- Дегтярева Любовь Юрьевна, РязГМУ;
- Евтехов Дмитрий Владимирович, РГАТУ;
- Ерохина Пелагея Дмитриевна, РязГМУ;
- Иванов Кирилл Игоревич, Политех;
- Крысанов Алексей Михайлович, Политех;
- Миронов Николай Николаевич, РГРТУ;
- Олейников Александр Александрович, РязГМУ;
- Свинарева Маргарита Дмитриевна, РГАТУ;
- Хубезов Леонид Дмитриевич, РязГМУ;
- Шустов Виктор Сергеевич, РГРТУ.