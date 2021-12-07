На улице Горького Рязани временно ограничат движение транспорта

С 10.00 8 декабря до 24.00 11 декабря будет ограничено движение транспорта на улице Горького. Нельзя будет двигаться сразу по двум полосам движения в сторону улицы Свободы в районе дома №50. Ограничение связано с проведением аварийно-восстановительных работ на трассах теплоцентрали.

Соответствующие дорожные знаки будут установлены - сообщает пресс-служба администрации Рязани и просит автомобилистов учитывать эту информацию при планировании своего маршрута. Отметим, что это будет далеко не главное препятствие для них. 8 декабря в Рязанской области на всей территории вновь выпадут осадки в виде снега и мокрого снега. Ночью местами сильные, говорится в прогнозе регионального филиала Росгидромета.