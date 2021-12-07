ГИБДД рассказала подробности массового ДТП на Спортивной улице в Рязани

ГИБДД утверждает, что в аварии на Спортивной никто не пострадал. Фото в группе ДТП I Аварии I Рязань.

Пресс-служба регионального УМВД ретранслировала подробности массовой аварии на Спортивной улице Рязани. Как сообщили сотрудники ГИБДД, работающие на месте ДТП, 7 декабря около 13:45 столкнулись три легковых автомобиля: BMW, VW Polo и LADA Vesta.

Предположительно, водители не успели разогнаться неподалеку от светофора. Поэтому обошлось без травм и увечий - подчеркнули сотрудники дорожно-патрульной службы.

Напомним, что утром этого же дня не поделили дорогу КАмАЗ и «Лада Ларгус». Водитель легкового автомобиля при выезде на шоссе не уступил дорогу грузовику, ехавшему по проезжей части.

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