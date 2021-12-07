В Рязанской области вновь прогнозируется сильный снег

8 декабря в Рязанской области на всей территории вновь выпадут осадки в виде снега и мокрого снега. Ночью местами сильные, говорится в прогнозе регионального филиала Росгидромета.

Температура воздуха вновь будет близка к нулевой отметке: -4…+1 в темное время суток и -3…+2 днем. Ветер довольно-таки сильный - юго-восточный, 6-11 м/с, при порывах до 15 м/с.

Напомним, 7 декабря в Рязанской области наблюдалась метель. Обильные осадки принесла мощная циклоническая система, возникшая накануне над Средиземным морем.