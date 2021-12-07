На оживленной магистрали Рязани случилось массовое ДТП

ДТП на Спортивной улице парализовало движение. Фото в группе ДТП I Аварии I Рязань.

На Спортивной улице в Рязани 7 декабря в районе 15-ти часов случилось массовое ДТП. При аварии, судя по фото, столкнулись как минимум четыре автомобиля. Сообщение появилось в группе ДТП | Аварии | Рязань соцсети ВКонтакте. При этом автор поста уточнил, что движение парализовано на этом участке оживленной трассы. Подробности произошедшего неизвестны. Информация о пострадавших уточняется.

Губернатор Рязанской области обратился к жителям, попросив быть аккуратнее на дорогах. Также он призвал пользоваться общественным транспортом.

«Если у вас есть такая возможность, пересядьте на общественный транспорт — это поможет избежать пробок», - считает Любимов.

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