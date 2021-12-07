От последствий COVID-19 умер рязанский священник Александр Куропаткин

7 декабря ушел из жизни почетный настоятель Казанского храма села Константиново под Рязанью Александр Куропаткин. Фото: ryazeparh.ru

7 декабря ушел из жизни почетный настоятель Казанского храма села Константиново под Рязанью Александр Куропаткин. Протоиерею было 84 года. Как сообщает Рязанская епархия, умер он от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

«Митрополит Рязанский и Михайловский Марк выражает свои соболезнования родным, близким и духовным чадам отца Александра и возносит молитвы об упокоении новопреставленного священнослужителя в селениях праведных», - пишет пресс-служба Рязанской епархии.

Александр Григорьевич родился в деревне Култуки Клепиковского района 25 августа 1937 года, став десятым ребенком в семье. После школы отучился в сельхозинституте на зоотехника и долгое время работал в аграрном секторе. Серьезно занимался спортом и даже становился чемпионом области по тяжелой атлетике.

В 1990-е годы с супругой Зинаидой Александр Куропаткин помогал восстанавливать храм Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Дягилево. В 1998 году, уйдя на пенсию, получил благословение на священство и пошел экономом в Свято-Троицкий монастырь Рязани. Параллельно до 2003 года обучался сначала в духовном училище, затем в семинарии. В 2005-м назначен настоятелем храма в Константинове. У Александра Григорьевича остались двое детей, внуки и правнуки.

Простятся с отцом Александром 9 декабря в родном храме. Божественная литургия начнется в 8:00.