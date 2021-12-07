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Общество7 декабря 2021 11:06

Любимов обратился к рязанцам из-за снегопада

Чиновникам он поручил контролировать уборку, жителей региона призвал пользоваться общественным транспортом
Источник:kp.ru
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Губернатор Николай Любимов на личной странице опубликовал пост в связи со снегопадом. Обильные осадки выпали в Рязанской области 7 декабря.

«Многие ждали снега, но никто не рад заваленным дорогам, сугробам на обочинах и пробкам», - отметил глава региона.

Любимов назвал текущую погоду серьезным вызовом для коммунальных служб. Он поручил областному минтрансу и главам муниципальных образований контролировать ситуацию с уборкой снега, а при необходимости выводить дополнительную технику.

Обратился губернатор и к жителям, попросив быть аккуратнее на дорогах. Также он призвал пользоваться общественным транспортом.

«Если у вас есть такая возможность, пересядьте на общественный транспорт — это поможет избежать пробок», - считает Любимов.