Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 декабря 2021 11:05

Рязань от снега убирают 88 благоустройщиков и 21 снегоуборочная машина

Правда, пока снег вывозят только с улицы Ленина
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

Мэрия Рязани отчиталась о проделанной работе по уборке областного центра от снега. Этим утром на улицы города вышли 88 сотрудников Дирекции благоустройства. Они вручную очищают и обрабатывают противогололедным средством пешеходные зоны, тротуары, лестницы и остановки. В помощь людям задействовали восемь тракторов-щеток и две машины для посыпки.

На проезжей части работает 21 машина по очистке и посыпке дорог. По заверениям чиновников, работы продолжатся до конца дня, ночью выйдет дежурная смена.

Снег же вывозят пока только с улицы Ленина. Позже, когда интенсивность осадков уменьшится, ликвидировать сугробы будут с площади Победы и улицы Почтовой. До конца дня власти уточнят списки остальных улиц, с которых снег вывезут ночью.