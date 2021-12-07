Рязань от снега убирают 88 благоустройщиков и 21 снегоуборочная машина

Мэрия Рязани отчиталась о проделанной работе по уборке областного центра от снега. Этим утром на улицы города вышли 88 сотрудников Дирекции благоустройства. Они вручную очищают и обрабатывают противогололедным средством пешеходные зоны, тротуары, лестницы и остановки. В помощь людям задействовали восемь тракторов-щеток и две машины для посыпки.

На проезжей части работает 21 машина по очистке и посыпке дорог. По заверениям чиновников, работы продолжатся до конца дня, ночью выйдет дежурная смена.

Снег же вывозят пока только с улицы Ленина. Позже, когда интенсивность осадков уменьшится, ликвидировать сугробы будут с площади Победы и улицы Почтовой. До конца дня власти уточнят списки остальных улиц, с которых снег вывезут ночью.