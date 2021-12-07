Рязанские дети из малообеспеченных семей начали получать новогодние подарки

Власти Рязани начали выдавать новогодние подарки детям из семей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации. До Нового года их получат юные рязанцы от 2 до 14 лет из малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально опасном положении.

Кроме того, подарки получат дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Всего чиновники городской администрации планируют раздать 1891 сладкий подарок.

Ранее сообщалось, что новогодние праздники в Рязани начнут отмечать с 25 декабря (читать подробнее).